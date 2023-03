Braucht „Identitätsdiebstahl“ eigenes Strafgesetz?

Cyber-Kriminelle haben im Vorjahr auch bei oberösterreichischen Landespolitikern - etwa FPÖ-Landtagspräsidentin Sabine Binder und Landesparteichef Manfred Haimbuchner - Konten in sozialen Netzwerken, zum Beispiel Instagram, gefälscht, um von neuen Followern die Handynummer und weitere Daten herauszulocken. Die FPÖ forderte daraufhin Strafverschärfungen, was zu einer Landtagsresolution an den Bund führte, die nicht nur vom Koalitionspartner ÖVP mitgetragen wurde. Auch die Sanktionen für die Erstellung und Verbreitung von Deep-Fakes (zum Beispiel überzeugend gefälschte Videos) sollten gemäß Landtagsresolution verschärft werden. Und überhaupt sollten „die dringend notwendigen personellen Ressourcen für eine bessere Verfolgung von Cyber-Crime geschaffen werden“, so der dritte Wunsch, der vom Landtag sogar einstimmig beschlossen wurde. Das war in der Oktober-Sitzung des Landtags, die genaue Resolution finden Sie hier.