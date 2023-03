Baby-News! Tamara Tippler wird Mama

„Wunderschöne Aufgabe“

„Es ist einfach schwierig beziehungsweise für mich nicht mehr möglich, in der jetzigen Phase alles auszublenden und mit vollem Risiko zu fahren. Die Motivation und Leidenschaft fürs Skifahren ist dennoch nach wie vor sehr groß und ich möchte schauen, was die Zukunft im Skisport noch bringt. Aber jetzt wartet vorerst eine andere wunderschöne Aufgabe auf mich, der ich mit großer Freude entgegenblicke," so die 31-Jährige.