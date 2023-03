Elf Siege! Westvold Hansen feiert perfekte Saison

Slamik war als Neunte - die Sprungkonkurrenz war bereits am Donnerstag in Szene gegangen - in die Loipe gestartet und verlor dort noch drei Plätze (+2:42,5 Min.). Claudia Purker wurde mit fast vier Minuten Rückstand 19. Die gesundheitlich angeschlagene Lisa Hirner trat zum Saison-Kehraus im Langlauf nicht mehr an. Die Steirerin hatte im Springen nur Rang 16 belegt.