Jetzt steigen die Strompreise rasant an

„Wir müssen 90 Prozent des Strombedarfs am internationalen Markt ankaufen“, erklärt STW-Vorstand Erwin Smole. „Derzeit stellen wir nur zehn Prozent selbst her. In den nächsten Jahren wollen wir diese Rate auf 50 Prozent erhöhen.“ Ein Problem bei der Stromherstellung sei die Wasserknappheit in Europa. „Vor allem die Franzosen trifft es. Dann muss oft Atomenergie zur Stromherstellung genutzt werden“, sagt Smole.