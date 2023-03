So sieht das Paradies für junge Forscher aus

Die Uni von innen erleben

Schon seit 2018 bietet die TU Graz „Do it yourself“-Workshops an Schule an, berichtet Initiatorin und Projektleiterin Angelika Droisner-Schwingshackl. „Nun können wir alles zentral an der TU Graz bündeln. Die Kinder und Jugendliche erleben so auch eine Universität von innen.“