Mit der „Krone“ die EM-Quali live erleben

Live beim Auftakt der EM-Quali dabei sein

Ende März beginnt der Kampf des ÖFB Teams um die Teilnahme an der EM-Endrunde und mit der „Krone“ können Sie live dabei sein. Wir verlosen jeweils 65x2 Tickets für die Partien gegen Aserbaidschan (24.3) und Estland (27.3) in der Raiffeisen Arena in Linz. Feuern Sie unsere ÖFB-Stars rund um Marcel Sabitzer, David Alaba & Co. an, wenn es darum geht, die ersten wichtigen Punkte zum Start zu sammeln.