Erste Operation mit Da-Vinci-Roboter durchgeführt

Urologie ist zukunftsfit: moderne Ausstattung und neue Leitung

Bei der Operation ebenfalls dabei war Dr. Diego Signorello, der im Mai die Leitung der Urologie übernehmen wird. „Ich freue mich auf die Arbeit in Klagenfurt. Die Urologie als wichtige Monopolabteilung bietet moderne Technologien im Sinne der Patienten und ist für die Zukunft bestmöglich gerüstet“, so Signorello. Der gebürtige Italiener hat an Kliniken in Italien, Deutschland und Österreich umfassende Erfahrungen gesammelt und unterrichtete an der Universität in Triest. Derzeit ist er Primar der urologischen Abteilung in Ragusa, Italien.