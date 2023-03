Frau Haberlander, ist der Frauentag nur Symbolik?

Frau Haberlander, ich habe in der Teeküche kurz mit einer jungen Kollegin über den Weltfrauentag gesprochen. Sie hat gemeint: „Ja, wieder so ein Tag wie Muttertag oder Valentinstag, da bemüht sich mancher halt einen Tag lang und dann kehrt wieder der Alltag ein.“ Ist der Weltfrauentag nur Symbolik oder doch mehr?

Selbstverständlich soll es mehr sein. Zum einen ist es ein Tag, an dem ganz bewusst thematisiert wird, was schon erreicht worden ist, aber auch, welche Ungleichbehandlungen es noch abzustellen gilt. Aber natürlich soll schon an allen 365 Tagen im Jahr daran gearbeitet werden, dass die Situation für Frauen besser wird.