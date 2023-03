Kopf-an-Kopf-Duelle in den Schauspielkategorien

Erste Oscar-Nominierung für Yeoh

In der Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“ von Dan Kwan und Daniel Scheinert spielt sie eine Waschsalonbesitzerin, die von einem Paralleluniversum zum nächsten hüpft und verschiedene Versionen von sich selbst spielt. Für viele in der Branche wäre es eine längst überfällige Würdigung der Schauspielerin. Es ist ihre erste Oscarnominierung und die erste für eine Asiatin in dieser Kategorie.