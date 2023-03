Walküren suchen auch im Internet beinharte Mädels

Erster Klub in Oberösterreich

Gemeinsam mit sechs Kolleginnen will sie nun die Sportart, die der Legende nach im 19. Jahrhundert in England im Rahmen eines Fußballspiels entstand, den Frauen näher bringen. Mit dem Valkyries Women‘s Rugby Club Linz gründete man deshalb den ersten eigenständigen Frauen-Klub Oberösterreichs. Bisher hatte man als RC Linz eine Spielgemeinschaft mit Klagenfurt gebildet.