Aktivisten legten Beschwerde gegen Geldstrafe ein

Ein Fall fürs Gericht werden nun erstmals die Klebe-Klimaproteste der Letzten Generation in Österreich. Konkret geht es um Verwaltungsstrafen in der Höhe von „mehreren Hundert Euro“, zu denen vier Aktivisten verdonnert worden waren. Sie hatten sich im November an zwei Tagen jeweils in Linz auf die Straße geklebt. Gegen die Geldstrafen legten die Protestteilnehmer Beschwerde ein.