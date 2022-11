Verständnis für Linzer Klima-Kleber sehr begrenzt

Montagfrüh auf der Hauptstraße (Bim-Station Rudolfstraße) in Linz-Urfahr: Fünf Klimaaktivisten setzten sich auf die Fahrbahn in Richtung Urfahr, drei davon klebten sich auf den Asphalt - nun waren die Klimaaktivisten von „Letzte Generation Österreich“ also auch in Linz aktiv. Man wolle auf die Klima- und Energiekrise aufmerksam machen, hieß es in einer Aussendung dazu.