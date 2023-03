Schock bei Party: 19-Jährige tödlich verletzt

Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler neben einem Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus. Erste Befragungen in der Nacht ergaben der Staatsanwaltschaft zufolge Hinweise auf den 20-jährigen Deutschen. „Der Tatverdächtige ist am Morgen in seiner Wohnung festgenommen worden“, sagte Obersaatsanwalt Alexander Retemeyer am Sonntag. Er habe sich zunächst nicht zu dem Geschehen geäußert. Noch am Sonntag wurde er einer Haftrichterin vorgeführt.