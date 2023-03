Personalmangel, aber Kettenverträge für Junglehrer

Mit 19 fing sie zu studieren an, mit 26 Jahren stand vor ihrem Namen „Magistra“. Ein Jahr Unterrichtspraktikum, dann drei Jahre an einer Mittelschule, dann der Wechsel an eine HTL in der Obersteiermark. Heute ist Daniela, die eigentlich anders heißt, 31 Jahre alt. Erst mit 34 wird sie einen Arbeitsvertrag haben, der länger als ein Jahr gültig ist.