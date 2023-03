Erler/Miedler triumphieren in Acapulco

Für Alexander Erler und Lucas Miedler ist das ATP-500-Event in Acapulco mit einem Erfolg zu Ende gegangen. Der Tiroler und der Niederösterreicher setzten sich am Samstag (Ortszeit) in Doppel-Finale gegen die US-Amerikaner Nathaniel Lammons und Jackson Withrow mit 7:6(9),7:6(3) durch. Nach Kitzbühel (2021) und Wien (2022) war es für das Duo der dritte Turniersieg und der erste außerhalb von Österreich.