Der Weg ist fast frei für den Wunschkandidaten

Mit 31. März muss eine Ära bei der Polizei OÖ zu Ende gehen, Dr. Alois Lißl wird in den Ruhestand versetzt. Und in den Wochen vor der Pensionierung des Vize-Landespolizeidirektors, der 2012 den Chefposten an Andreas Pilsl verloren hatte, geht es hinter den Kulissen rund.