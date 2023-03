Ist Austria Klagenfurt am Ende lachender Dritter?

Sind die Kärntner am Ende also gar der lachende Dritte?Auf solche Rechenspiele will sich Coach Peter Pacult aber wie gewohnt gar nicht erst einlassen. „Mich interessiert’s nicht, ob wir die drei schon geschlagen haben. Sturm hatte ja auch noch nie einen Punkt gegen uns liegen gelassen - und jetzt haben wir sie 2:1 gebogen“, warnt der Wiener und betont: „Klar wollen wir rein in die Top 6, bleibt das Ziel der Klassenerhalt. Und ja, am Papier sind das nun vermeintlich leichtere Gegner - aber das hat gar nichts zu bedeuten. Wir sind in der Jäger-Rolle!“