Aspen-Wetter vermasselte Norweger die Sensation

Wie bitter! Lange hatte es nach einer Sensation ausgesehen, am Ende ließ das Wetter in Colorado Adrian Smiseth Sejersteds Traum vom ersten Weltcupsieg platzen. 24 Läufer lang hatte der Norweger bei der Abfahrt von Aspen in Führung gelegen, ehe sich die Rennleitung dazu entschied, das Rennen abzubrechen.