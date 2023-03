Bauern legen Brüssel mit 2700 Traktoren lahm

Am Freitag ist nicht nur für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel demonstriert worden, sondern auch gegen Umweltauflagen. Ähnlich wie in den Niederlanden wehrten sich nun in Belgien Landwirte solche Vorhaben. Mit 2700 Traktoren und anderen Fahrzeugen legten Bauern aus der Region Flandern zeitweise Teile der Hauptstadt Brüssel lahm.