Klimastreik startet: „Egal, ob klagen oder kleben“

Zahlreiche Gründe für Protest

#TomorrowIsTooLate lautet der internationale Hashtag, die internationale FFF-Webpräsenz listet zahlreiche Gründe für den Protest auf: „vom Kampf gegen Fracking in den indigenen Gebieten des Esto‘k-Gna-Stammes in Nordamerika über den lokalen Widerstand in Huasteca Potosina in Mexiko oder Vaca Muerta in Argentinien bis hin zum Widerstand gegen die EACOP-Pipeline in Uganda und Tansania, dem Kampf gegen die Gasfelder vor der senegalesischen Küste oder die LNG-Terminals in Mosambik“. Diese Gründe sind jedoch nur ein kleiner Teil der Auflistung.