Klimastreik in Graz: Die Fronten verhärten sich

Besonders lange Route beim zwölften Mal Streik

Deshalb lud „Fridays for future“ am Freitag unter dem Motto „Morgen ist zu spät“ weltweit zu Demonstrationen, in Österreich an insgesamt neun Orten, darunter auch in der steirischen Landeshauptstadt. Hier legten die etwa 800 Klima-Demonstranten einen weiten Weg zurück: Um 10 Uhr trafen sie sich am Freiheitsplatz, dann ging es Richtung Opernring, Herrengasse, Lendplatz weiter zur Keplerbrücke, zum Geidorfplatz, der Glacisstraße entlang und wieder retour zum Freiheitsplatz. Bis 15 Uhr findet dort eine Versammlung statt. Ausschreitungen gab es bislang keine, die Demo verlief soweit friedlich.