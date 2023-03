Sucht wird vor allem ein Problem der Älteren

Jahr für Jahr seziert der österreichische Drogenbericht - heuer alles in allem 252 Seiten stark - die Suchtproblematik im Auftrag des Gesundheitsministeriums bis ins kleinste Detail. Was sich schon in den letzten Jahren abzeichnete, ist nun endgültig klar: Harte Drogen werden zusehends zu einem Problem von Personen, die 35 Jahre und älter sind. Das ist ein Faktum.