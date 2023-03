„Hunger Games“-Star enthüllt „Sex-Angriff“ am Set

„Schritt nach vorne machen“

Für die Schauspielerin war es bislang nicht möglich, über ihre Rolle in „The Hunger Games“ zu sprechen, ohne an die negativen Ereignisse zu denken. Doch nun ist sie an einem Punkt im Leben angekommen, „an dem ich einen Schritt nach vorne machen und die Freude über meine Errungenschaften wieder fühlen will“.