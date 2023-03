Graz & Fehervar gewinnen erste Pre-Playoff-Spiele!

Die Ergebnisse:

Pre-Playoff (Best Of Three), 1. Spiel:



Black Wings Linz - Graz99ers 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Stand in der Serie: 0:1 - nächstes Spiel am Freitag in Graz



Hydro Fehervar - Asiago Hockey 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Stand in der Serie: 1:0 - nächstes Spiel am Freitag in Asiago