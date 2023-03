„Vision Österreich schafft es fix in den Landtag!“

Valentina Kollegger ist Juristin, Fitness-Trainerin und außerdem Kandidatin für die Vision Österreich. Als Landes- sowie Bundesgeschäftsführerin arbeitet sie Seite an Seite mit Spitzenkandidat Alexander Todor-Kostic am Aufbau der noch jungen Partei. Welchen Stellenwert die Jugend in der Wahlbewegung hat, wie das Programm aussieht und warum die Kärntnerinnen und Kärntner ihre Stimmen der Vision Österreich geben sollten, erklärt sie beim Spaziergang zur Landesregierung.