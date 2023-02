Forscher legen 5000 Jahre altes Restaurant frei

„Bier war bei Sumerern das beliebteste Getränk“

In das Restaurant seien damals die ganz normalen Menschen gekommen, so die Forscher. „Wir nennen es eine Taverne, weil Bier bei den Sumerern bei Weitem das beliebteste Getränk war“, sagte Projektleiterin Holly Pittman der Nachrichtenagentur AFP und merkte zudem an, dass in einem der in der Gegend ausgegrabenen Tempel auf einer Keilschrifttafel ein Bierrezept gefunden wurde.