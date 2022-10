Irak: 2700 Jahre alte Marmor-Wandbilder entdeckt

IS zerstörte viele archäologische Stätten

Während ihrer Herrschaft über große Gebiete im Irak und in Syrien hat der IS zahlreiche archäologische Überreste zerstört. Südlich von Mossul sprengten sie etwa einen rund 3000 Jahre alten assyrischen Palast in der ehemaligen Königsstadt Nimrud. Die Dschihadisten sehen in solchen Stätten Orte aus der Zeit des „Unglaubens“.