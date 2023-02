„Habe Fußball gespielt, da war er noch eine Idee“

So konnte Marin Ljubicic in der 94. Minute mit einem in Panenka-Manier verwandelten Elfmeter noch mit dem einzigen Treffer zum Matchwinner avancieren. „Wir wollten einen Dreier einfahren, dass es durch einen Elfer passiert ist, ist mir gleich“, betonte Kühbauer. Eine gewisse Anspannung aufgrund der ersten Partie in der neuen Raiffeisen Arena sei sicher ein Mitgrund gewesen für einen über weite Strecken durchwachsenen Auftritt. „Wir dürfen aber nicht nur sehen, was schlecht war. Wir sind hinten wirklich gut gestanden und mit sieben Punkten aus drei Spielen kann man durchaus zufrieden sein“, bilanzierte der 51-Jährige.