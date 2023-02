„Peinlich!“ Elfergeschenk lässt Wogen hochgehen

„Es ist peinlich, dass zwei Leute (Schiedsrichter und VAR, Anm.) das nicht beurteilen können“, ärgerte sich Lustenau-Trainer Markus Mader beim Sky-Interview. „Warum zahlen die Vereine so viel für den VAR, es werden 100 Kameras aufgehängt und dann wird so was gepfiffen und dann auch noch vom Videoschiedsrichter bestätigt - das ist traurig.“ Der Elferpfiff sei wohl ein „Einstandsgeschenk für den LASK“ gewesen, so Mader trotzig.