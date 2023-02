Paranüsse sollten nur in Maßen gegessen werden

Der Grund für die tendenziell schlechten Noten ist die Belastung aller untersuchten Nüsse durch radioaktives Radium. Paranüsse reichern naturbedingt deutlich mehr radioaktive Stoffe an als andere Lebensmittel. Die oft sehr alten, bis zu 60 Meter hohen Bäume hätten ein weit verzweigtes Wurzelwerk, über das sie im Boden vorkommende Substanzen in besonders hohen Konzentrationen aufnehmen würden, heißt es in einem „ntv“-Bericht. Der Paranussbaum ist im Amazons-Regenwald beheimatet.