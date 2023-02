Strom und Gas: Wann sich Anbieterwechsel auszahlt

Im vergangenen Jahr sind die Preise für Strom und Gas an den Handelsbörsen explodiert. Diese Steigerungen haben die Versorger an die Kunden weitergegeben. Die müssen sich derzeit oft entscheiden, ob die letzten finanziellen Reserven fürs Heizen, Essen oder doch die Miete draufgehen. Hohe Schulden sind die Folge - und mitunter der Beginn einer Abwärtsspirale. Mittlerweile hat sich die Lage wieder etwas entspannt - nur nicht im Börserl der Österreicher. Zwar haben die Preise am Großmarkt das Niveau von Mitte 2021 erreicht, doch auf den Rechnungen und Vorschreibungen ist davon keine Spur. Ganz im Gegenteil! Wir kennen den Grund.