Meerschweinchen bei Kälte in Karton ausgesetzt

Das Aussetzen von Tieren in Kärnten nimmt einfach kein Ende. Allein im Tierheim Garten Eden tummeln sich zur Zeit an die 120 Katzen, der Großteil verstoßen und ausgesetzt. In der Nacht auf Montag wurde eine ganze Meerschweinchen-Familie einfach in einem Karton beim Kolpinghaus Klagenfurt ihrem Schicksal überlassen. Meerschweinchen sind sehr kälteempfindlich. Mitarbeiter vom Kolpinghaus haben zum Glück gleich in der Früh die Tierrettung verständigt.