Australien kommt mit Progressive Metal zum ESC

Großbritannien springt 2023 als ESC-Gastgeberland für die von Russland angegriffene Ukraine ein, die beim Wettbewerb 2022 in Turin mit dem Kalush Orchestra gewonnen hatte. Das Finale soll am 13. Mai in Liverpool stattfinden. Österreich wird das Frauendo Teya & Salena nach England schicken. Dessen Song ist bis dato noch ein gut gehütetes Geheimnis, das am 8. März gelüftet werden soll.