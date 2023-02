Holländerinnen versohlen ÖFB-Damen den Hintern!

Gegen die Niederländerinnen (Weltranglisten-Achte) hatte es am vergangenen Freitag noch einen überraschenden 2:1-Erfolg gegeben. Teamchefin Irene Fuhrmann setzte in Ta‘Qali auf fünf neue Spielerinnen in der Startelf. So kamen Torfrau Isabella Kresche, Claudia Wenger, Virginia Kirchberger, Annabel Schasching und Lisa Kolb von Beginn an zum Einsatz.