Last-Minute-Doppelpack! Österreich besiegt Holland

Altach-Stürmerin Eileen Campbell (86.) mit ihrem ersten Treffer im ÖFB-Dress sowie Bayerns Sarah Zadrazil (91.) machten spät die Wende perfekt. Zuvor hatte PSG-Legionärin Lieke Martens (17.) für die Europameisterinnen von 2017 und Nummer 8 der Welt getroffen. Die Österreicherinnen durften damit im sechsten Duell mit den „Oranje Leeuwinnen“ über den ersten Erfolg jubeln, nach zuletzt vier Niederlagen sowie zuvor einem 1:1 bei der Premiere im Jahr 1994. „Es fühlt sich sehr gut an, wenn man gegen so eine starke Nation wie Holland gewinnt. Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und uns am Ende einen richtig coolen Sieg erspielt“, resümierte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann. Die Partie ging wegen schlechter Platzverhältnisse nicht direkt auf Malta, sondern auf der benachbarten Insel Gozo über die Bühne. Am Dienstag treffen sich die beiden Teams wieder. Da soll in Maltas Nationalstadion Ta‘Qali gespielt werden.