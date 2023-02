„Atomic Heart“: Back in the U.S.S.R.

Angesiedelt in einer „alternativen Retro-Zukunftsversion der UdSSR der 1950er-Jahre“, müssen Gamer als KGB-Agent P-3 in „Atomic Heart“ die Vorkommnisse in einer geheimen Einrichtung untersuchen und es dabei nicht nur mit „unansehnlichen Mutanten“, sondern auch revoltierenden Killerrobotern aufnehmen.