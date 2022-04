Was aus dem „Roten Hahn“ wird

Das Haus an der Landstraßer Hauptstraße 40 im dritten Gemeindebezirk blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Noch bis 2007 war hier eines der ältesten Einkehrgasthäuser Wiens in Betrieb. Auch Beethoven und Mozart waren bereits zu Gast. Doch um die ehemalige Traditionsgaststätte rankten sich in den letzten Zeit wilde Gerüchte. Mehrfach war von Abbruch die Rede. Obwohl sich das Haus in der Schutzzone befindet. Der lange Leerstand und die plötzlichen Arbeiten im Innenhof des Grundstücks haben zur Sorge aufmerksamer Beobachter beigetragen.