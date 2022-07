Altes Biedermeierhaus: Abriss in einer Schutzzone

Auf „Krone“-Anfrage heißt es von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ): „Die Strafen in der Bauordnung beim Zuwiderhandeln wurden erst vor Kurzem deutlich erhöht, da haben wir nachgeschärft. Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie dringend eine Reform des Mietrechts ist. Ein Generalmietrecht könnte hier grundlegend etwas ändern. Der Bund ist in der Verantwortung.“ Das Büro von Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) meldet, dass man in die Abrissbewilligung gar nicht eingebunden war und diese nicht befürwortet.