Edel-Fan: „Für Rapid würde ich zum Mond fliegen“

„Über Rapid, da geht nix drüber“, sagt er beim Besuch in der „Krone“. Bestes Beispiel: Vor vielen Jahren wollte ihn eine 20 Jahre jüngere Verehrerin nach Dubai einladen. Sechs-Sterne-Hotel, all-inclusive. „Sorry, geht nicht“, winkte er ab, „da spielt Rapid einen Test.“ Gegen Admira Wiener Neustadt, einen Klub aus der 2. Klasse in Niederösterreich. Seine Passion kennt keine Grenzen: „Für Rapid würde ich zum Mond fliegen.“Die Austria geht gar nicht Sein größtes Idol ist und bleibt Hans Krankl. „Für ihn sammelte ich 1990 bei der “Krone-Fußballerwahl„ 47.300 Stimmen.“ Nicht irgendwie. „Ich kraxelte vor dem “Krone„-Haus in die Altpapier-Container, schnitt die Stimmzettel aus, nahm dafür 14 Tage Urlaub.“