Schreck für Bologna: Marko Arnautovic erneut out!

Posch hatte beim samstägigen 2:1-Sieg bei Sampdoria Genua in der ersten Hälfte für besorgte Mienen in den Reihen der Sieger gesorgt. Der in den letzten Wochen stark aufspielende Verteidiger war kurz vor der Pause nach einem Zweikampf zu Boden gegangen, klagte über Schmerzen im rechten Bein und musste in der 41. Minute humpelnd vom Platz.