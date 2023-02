Lamparter in Topform: „Muss es nur noch abrufen“

Dabei hatte es im Dezember noch gar nicht nach einer Erfolgsserie ausgesehen. „Damals hätte ich nie daran geglaubt, weil ich schwierig in Saison reingestartet bin“, sagte Lamparter. Er habe dann aber vor dem Heimweltcup in Ramsau gut trainieren können, viele Gespräche geführt und sich neu aufgestellt. „Gott sei Dank habe ich es wenden können. Ich bin mit dem neuen Jahr in Schwung gekommen. Ich habe es auf der Schanze drehen können und bin in einen Flow reingekommen, habe viel Selbstvertrauen. Das Ganze ist ins Laufen gekommen.“