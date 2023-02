„Magic Christian“ ließ den Bunker leuchten

Was für eine Eishockey-Woche! Letzten Dienstag war für die 99ers nach dem Heim-K.o gegen Pustertal das vorzeitige Saisonende quasi besiegelt, zumal nach dem verletzten Topscorer Yogan mit Niklas Olausson ein weiterer Legionär (Heimkehr nach Schweden) von Bord ging. Doch dann gab’s die sensationelle „Wiederauferstehung“: Dem 4:2 der Rumpftruppe in Innsbruck folgte ein 6:2-Wunder gegen Meister Salzburg - 3939 Fans tauchten den Liebenauer Bunker mit ihren Handys in ein Lichtermeer.