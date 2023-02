Linz AG Froschberg verpasst Einzug ins CL-Finale

Linz AG Froschberg hat den Einzug ins Finale der Tischtennis-Champions League der Frauen verpasst. Nach einem 3:2 in Frankreich unterlag Österreichs Meister gegen Metz TT im Rückspiel in Linz am Sonntag mit 2:3. Die Entscheidung musste im „Golden Match“ fallen, da verloren die Oberösterreicherinnen mit 1:2. Sofia Polcanova brachte den zweifachen Champions-League-Sieger zwar voran, Suthasini Sawettabut und Margarita Baltuschite bezogen danach aber Niederlagen.