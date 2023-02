Traumlauf von Gogl-Walli! Mit 52,17 fixe EM-Quali

Dieses Kunststück gelang dem 20-Jährigen in Linz. Nachdem Niklas Strohmayer am Samstag die 200 m in 21,98 und die 800 m in 1:52,85 gewonnen hatte, ließ er am Sonntag den 400-m-Sieg in 47,84 folgen. Der Eisenstädter bedankte sich mehrmals bei seinem Trainer RRolf Meixner der ihn punktgenau für diese Titelkämpfe vorbereitet hatte. „Wir haben uns perfekt für Linz vorbereitet. Es hat alles gepasst!“