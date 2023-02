EM-Qualifikation! 60-Meter-Titel für Fuchs in 6,61

Der 27-Jährige hatte zuvor eine Bestzeit von 6,62, aufgestellt in Linz vor zwei Jahren. Jetzt also die erhoffte Steigerung, die er in den vergangenen Tagen selbstbewusst angekündigt hatte. „Ich wusste, dass ich schneller laufen kann als zuletzt in Dortmund mit den 6,66“, hatte er gesagt. „Und ich weiß, dass es heuer auch noch schneller wird. Ich kann auch unter 6,60 laufen!“ Vielleicht gelingt ihm dieser Coup bei der Hallen-EM in Istanbul.