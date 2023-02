Linzerin bei Brand in Wohnung schwer verletzt

Bewusslos in Wohnzimmer gefunden

Die Einsatzkräfte wiesen die Bewohner an, alle Fenster und Türen zu schließen und das Stiegenhaus zu verlassen. Ein Atemschutztrupp öffnete gewaltsam die Eingangstür und drang mit einem C-Hohlstrahlrohr in die Brandwohnung vor. Im Bereich des Wohnzimmers wurde eine nicht mehr ansprechbare Frau gefunden. Feuerwehrleute brachten die schwer verletzte Bewohnerin sofort ins Freie und übergaben sie der Rettung.