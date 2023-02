Neues Wohnbauprojekt bietet Schutz vor Kostenfalle

„Es ist ein Traum! Sobald der Lift fährt, erspare ich mir 40 Stufen in den zweiten Stock“, sagt Liselotte Grabuschnig. Die 83-jährige St. Veiterin wohnt seit 60 Jahren in der Gemeindewohnung in der Leopold-Polanz-Straße. Und die neue Miete kostet trotz umfangreicher Sanierung von Fassade, Dach, Fenster, Balkon keinen Cent mehr: „Schön, dass ich das erleben darf.“