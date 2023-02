„Ich glaube nicht, dass viele für mich anrufen“

Wir müssen kurz das Interview unterbrechen. Karina Sarkissova muss sich nämlich schnäuzen. Immer wieder. Ausgerechnet jetzt hat sie eine feste Verkühlung erwischt. Mitten in der heißesten Vorbereitung zu „Dancing Stars“, wo sie ab übernächster Woche von der Jury aufs Parkett wechseln soll. Sechs Tage lag sie mit Fieber darnieder. Andere hätten die Patschen gestreckt. Sie zieht sie an und schwitzt sich durch die Stunden. Mühe ist ihr Metier. Schon von Kindesbeinen an.