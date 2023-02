BMI-Chats: Pikanterien zu Postenbesetzung

Am 22. November 2016 erhält Michael Kloibmüller eine Mailnachricht: „Lieber Michael! Bitte bei Gelegenheit um deinen Anruf wegen (…)-Abteilung. Danke! Liebe Grüße Karl“. Als Landespolizeivizepräsident ist Karl Mahrer zu diesem Zeitpunkt der ranghöchste ÖVP-Mann der Polizei in Wien, Kloibmüller leitet das Kabinett von Innenminister Wolfgang Sobotka, heute Nationalratspäsident. Eine bedeutende Abteilung der Wiener Polizei soll also eine neue Führung erhalten. Den Job erhält Frau B. - sie leitet mehrere Hundert Mitarbeiter.