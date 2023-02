Sohn von Michael Jordan datet Ex-Frau von Pippen

Doku sorgt für Zoff

Das ohnehin schon schwierige Verhältnis zwischen Michael Jordan und Scottie Pippen dürfte damit wohl ein weiteres Kapitel bekommen. Nach der Veröffentlichung der Jordan-Doku „The Last Dance“, hatte Pippen seinem ehemaligen Teamkollegen vorgeworfen, sich alleine ins Rampenlicht gestellt zu haben. Zudem soll der fünffache MVP an der Produktion zehn Millionen Dollar verdient haben, während Pippen und Co. leer ausgingen.